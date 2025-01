Napoli, Conte carica i suoi: “La Juve è una squadra forte, ma il Napoli cresce”

66 Visite

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha presentato la sfida contro la Juventus, sottolineando il grande rispetto per i bianconeri ma ribadendo la crescita della sua squadra.

“La Juventus è imbattuta da 21 partite, è una squadra quadrata, con giocatori forti”, ha dichiarato Conte in conferenza stampa. “È un top club, come le milanesi, devi avere sempre grande rispetto. Dietro c’è una storia importante e ogni anno partono per vincere”.

Nonostante il divario in classifica, il tecnico nerazzurro ha voluto sottolineare i progressi del suo Napoli: “Abbiamo fatto un ottimo percorso finora, ma non possiamo sentirci arrivati. Dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare”.

Conte ha poi parlato del mercato, ammettendo che la rosa potrebbe necessitare di rinforzi: “È importante spendere i soldi nella giusta maniera. Abbiamo un gruppo di ragazzi di cui sono contento, ma se arriverà qualcuno che ci può dare una mano ben venga. In futuro, la rosa va sicuramente rafforzata in maniera importante”.

Infine, il tecnico ha parlato dell’importanza del sostegno dei tifosi: “Ringrazio i nostri tifosi per la passione che ci dimostrano. Sentire il loro calore è una grande emozione”.

