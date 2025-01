Varcaturo: una famiglia va al camping ma l’obiettivo non è quello di rilassarsi. Carabinieri arrestano 4 persone e denunciano un minorenne

415 Visite

Un’intera famiglia in manette. Siamo a Varcaturo e i carabinieri – allertati dal 112 – intervengono nel Camping International a via Foce Vecchia. I militari sorprendono e bloccano 5 persone, tra adulti e ragazzini. Sul posto un’intera famiglia. C’è la coppia composta dal 42enne Aniello Giugliano e dalla 52enne Maria Maggio, sono già noti alle forze dell’ordine. A completare il nucleo familiare sono presenti anche i figli della donna che di anni ne hanno 20, 18 e 16.

I carabinieri bloccano i 5 che stavano smontando gli infissi e i serramenti in alluminio dai bungalow. Quando i militari sono intervenuti erano già 20 i pezzi che erano stati divelti per un valore complessivo di 3mila euro. Sequestrati gli arnesi atti allo scasso. La coppia e i 2 ragazzi maggiorenni sono stati arrestati mentre il 16 è stato denunciato. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

GIUGLIANO Aniello, Napoli 08.05.1982,

MAGGIO Maria, nata a Napoli 16.07.197













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews