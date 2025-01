Spagna, arrestati tre pericolosi latitanti napoletani: l’annuncio di Piantedosi

438 Visite

Nota stampa della questura di Napoli.

Tra ieri sera e il primo pomeriggio odierno sono stati catturati 3 pericolosi latitanti napoletani in Spagna, nella citta’ di Marbella, dalla Policia Nacional, in cooperazione con la Squadra Mobile di Napoli, il Servizio Centrale Operativo e la sua Unità Operativa incardinata presso l’UDYCO della Policia Nacional. I tre ricercati sono: Stanislao Marigliano, di anni 67, Michele Sannino, di anni 48 e Ciro Marigliano di anni 24. I tre sono legati da vincoli di parentela. Infatti, Stanislao Marigliano è suocero di Michele Sannino e nonno di Ciro Marigliano. Avevano trovato riparo in Spagna per eludere diversi provvedimenti restrittivi della libertà personale a loro carico emessi dall’Autorità Giudiziaria Italiana e le loro ricerche erano state estese in tutto il territorio continentale in quanto destinatari di Mandato di Arresto Europeo. In particolare:

Stanislao Marigliano era ricercato dall’aprile in quanto condannato in via definitiva alla pena di 5 anni e 8 mesi dalla Corte di Appello di Napoli per il delitto di ricettazione aggravato dal metodo mafioso;

Michele Sannino era ricercato dal maggio 2023 in quanto condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Salerno per contrabbando di Tabacchi Lavorati Esteri. Inoltre, si era volontariamente sottratto a 2 Ordinanze di Custodia Cautelare in Carcere, emesse dal Tribunale di Roma e Napoli per i delitti di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, autoriciclaggio e contrabbando di Tabacchi Lavorati Esteri;

Ciro Marigliano era ricercato dal luglio 2024 quando sfuggi’ all’arresto per essere ritenuto autore del tentato omicidio di un.pregiudicato avvenuto a Napoli nell’ottobre 2023, fatto che avrebbe commesso in concorso con il fratello Stanislao, di anni 24, detenuto in via cautelare in virtù del medesimo provvedimento.

I 3 soggetti sono stati localizzati grazie ad un’attivita’ d’indagine svolta dalla Squadra Mobile di Napoli, coordinata dalla locale Procura Distrettuale Antimafia, con la collaborazione del Servizio Centrale Operativo, le cui risultanze sono state immediatamente comunicate al collaterale spagnolo tramite l’Unita’ Operativa dello SCO presso l’UDYCO della Policia Nacional. In virtù di questo certosino lavoro sinergico, è stato individuato un complesso residenziale dove i ricercati stavano dimorando. La Comisaria General de Policia Judicial di Madrid e la Comisaria di Malaga ieri sera, in seguito ad un lungo pedinamento per le strade di Marbella hanno tratto in arresto Marigliano Ciro. Nel primo pomeriggio odierno, i medesimi uffici operativi, che nel frattempo hanno proseguito l’attività di osservazione, hanno catturato anche Stanislao Marigliano e Michele Sannino. Gli odierni prevenuti sono considerati elementi aderenti al clan Formicola- Marigliano. Infatti, Stanislao Marigliano è coniugato con Concetta Formicola, sorella di Gaetano, Bernardo e Ciro e capi- promotori dell’omonimo clan, attivi nella zona orientale di Napoli. I primi due sono stati uccisi in agguati camorristici mentre Ciro è detenuto all’ergastolo