Corea del Sud, aereo esce di pista e prende fuoco: a bordo 181 persone, solo due superstiti

Un aereo con a bordo 175 passeggeri e sei membri d’equipaggio si è schiantato all’aeroporto di Muan, nel sudovest della Corea del Sud. Due persone sono state tratte in salvo finora. I vigili del fuoco giunti sul luogo dell’incidente temono che non ci siano altri superstiti. Dopo essere uscito fuori pista, il Boeing della compagnia low cost Jeju Air si è schiantato contro una recinzione e ha preso fuoco. Il carrello del velivolo non si sarebbe aperto in seguito all’impatto con degli uccelli in fase d’atterraggio.













