Ancora odore di gas nelle stazioni, sospese corse su tratto metrò Napoli

Per il secondo giorno di seguito è stata sospesa per alcune ore la circolazione della linea 1 della metropolitana di Napoli nel tratto Dante-Garibaldi, dopo la segnalazione di un forte odore di gas da parte di alcune persone nelle stazioni Garibaldi e Università.

Sono state subito effettuate nuove verifiche tecniche – da parte dei vigili del fuoco, dell’azienda 2i Rete Gas e dell’Azienda napoletana mobilità – che, così come quelle già eseguite ieri, hanno dato esito negativo portando quindi al ripristino della circolazione dei convogli.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato stamane, come era già avvenuto ieri, una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi per seguire la situazione.













