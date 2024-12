Tangenziale, i fondi stanziati dalla Regione per la progettazione della nuova bretella

149 Visite

“Apprendiamo con grandissima soddisfazione che la Regione ha deciso di finanziare con 10

milioni di euro, destinati alla Tangenziale di Napoli SPA, il

progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) dell’intervento

“Asse Occidentale della Tangenziale di Napoli alla zona

Ospedaliera ed alla perimetrale di Scampia”. Lo affermano in una

nota i consiglieri regionali, Pasquale Di Fenza e Mario Casillo

“Da tempo stiamo lavorando per rendere possibile la

realizzazione di quest’opera strategica che permetterebbe la

risoluzione alle tantissime problematiche di accessibilità

all’area ospedaliera, a causa di traffico e continui ingorghi

stradali. Si sono susseguiti nel tempo incontri e tavoli di

confronto che alla fine hanno prodotto il risultato sperato”,

spiegano i Consiglieri

“La realizzazione di un anello stradale di area vasta, (A1 –

Asse Mediano – perimetrale di Melito/Scampia – Via dei Ciliegi –

Occidentale – Tangenziale di Napoli) consentirebbe la

diversificazione degli itinerari di penetrazione al Comune di

Napoli dall’area nord, con la realizzazione di tre nuovi

svincoli (via dei Ciliegi (Chiaiano)/zona

ospedaliera/tangenziale (svincolo Camaldoli) e consequenziale

accesso diretto alla zona ospedaliera dai quadranti nord,

nord-est e sud-ovest dell’area metropolitana di Napoli. “La

Regione ha posto le basi per rendere attuabile un progetto

auspicato da sempre. Ci auguriamo che si creino le condizioni

affinché si possa finanziare un’opera dal valore inestimabile

per il benessere sociale e collettivo di migliaia e migliaia di

cittadini di tanti Comuni”, concludono Di Fenza e Casillo.













