POGGIOMARINO VERSO LO SCIOGLIMENTO PER MAFIA. TEMPO FA SCRIVEMMO CHE URGEVA UNA COMMISSIONE D’ACCESSO E INFATTI IL PREFETTO DI NAPOLI LA NOMINA

Tanto tuonò che piovve e fu così finalmente, dopo un anno alla guida della Prefettura di Napoli, che Michele di Bari nomina una commissione d’accesso in un comune della provincia di Napoli per accertare se nell’attività amministrativa . Non accadeva dal 2020-2021 allorquando l’ottimo Prefetto Marco Valentini guidava l’ufficio Territoriale del Governo di Napoli. Con l’avvento di Palomba e Di Bari non si erano registrati più accessi. A Poggiomarino a far scattare l’alert del Viminale è stato l’arresto per voto di scambio politico-mafioso del sindaco in carica Maurizio Falanga e del vicesindaco Luigi Belcuore. Il primo cittadino dopo le dimissioni erano stato sostituito da un commissario prefettizio con funzione di primo cittadino e giunta, ma ora su Poggiomarino, incombe l’ombra dello scioglimento per mafia. Terranostranews dopo l’arresto aveva già evidenziato che in quel Comune era necessario fare chiarezza nominando una commissione d’accesso, sollecitando la Prefettura di Napoli. Così come ancora oggi urgono ispezioni in altrettanti comuni: Giugliano e Marano per accertate anomalie amministrative e giudiziarie.













