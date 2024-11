Marano, Insieme si può: “Caos Tari, Municpia può rateizzare bimestralmente, ma il Comune non lo ha spiegato ai cittadini”

339 Visite

A seguito dell’affidamento della riscossione dei tributi comunali, come IMU e TARI, alla società Municipia, il gruppo “Sportello Amico Insieme si Può” si è subito attivato per verificare le modalità di gestione dei pagamenti e per tutelare i cittadini.

Oggi, i membri del gruppo si sono recati presso la sede di Municipia per comprendere il sistema di rateizzazione applicato ai tributi.

È emerso che, fino ad oggi, i contribuenti erano abituati a suddividere i pagamenti in rate mensili. Tuttavia, analizzando il regolamento comunale in vigore, è stato evidenziato che le rate possono essere suddivise ogni due mesi, consentendo di fatto una maggiore flessibilità e un allungamento dei tempi di pagamento. Un beneficio concreto per i cittadini Questa osservazione ha spinto “Insieme si Può” a sollevare ufficialmente la questione, sottolineando l’importanza di adeguare la pratica di riscossione alle normative comunali.

L’azione dello sportello amico “Insieme si Può” si è concentrata sull’informare la cittadinanza di questa opportunità: i contribuenti hanno diritto a richiedere rateizzazioni con scadenze più distanziate nel tempo, purché si rispettino i requisiti previsti dal regolamento comunale. In questo modo, chi si trova in difficoltà economiche può ottenere un periodo di pagamento più lungo “Il nostro compito – spiegano i membri dello sportello amico– è quello di fare chiarezza e fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie per esercitare i loro diritti. Non tutti sanno che le scadenze mensili non sono l’unica opzione e che possono beneficiare di una maggiore flessibilità nella gestione dei tributi. Questo è il motivo del nostro intervento: aiutare le persone a conoscere e richiedere ciò che è previsto dalla normativa”.

Nonostante l’intervento positivo di “Insieme si Può”, che ha portato alla diffusione di informazioni fondamentali per i contribuenti, resta aperta una domanda importante: perché l’amministrazione comunale non ha provveduto direttamente a informare i cittadini su quanto previsto dal regolamento? La possibilità di rateizzazioni bimestrali rappresenta un’opzione importante per rendere più sostenibile il pagamento di tributi come IMU e TARI, ma l’assenza di una comunicazione chiara da parte dell’amministrazione ha rischiato di lasciare molti cittadini inconsapevoli di questo diritto.

Sportello amico INSIEME SI PUO’