MARANO, INCHIESTA SUI RIFIUTI: LE RICHIESTE D’ARRESTO PER DUE DIPENDENTI COMUNALI E I REATI CONTESTATI, ECCO COSA SCRIVONO I MAGISTRATI

Avevano costituito una associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di innumerevoli reati contro la Pubblica Amministrazione, dalla corruzione, alla truffa, passando per il falso ideologico e al falso in atto pubblico. Sono queste le accuse mosse dalla Procura di Napoli Nord nei confronti di Rodolfo VISCONTI, ex sindaco di Marano, Paolo Castrese D’ALTERIO, ex vice sindaco di Marano, Domenico ABBATIELLO, dipendente del Comune di Marano nella sua qualità di sorvegliante comunale, IORIO Vittorio, responsabile del servizio igiene urbana del Comune di Marano di Napoli, PARAGLIOLA Giovanni, supporto al Rup individuato dal Comune per la gestione del servizio rifiuti e prima ancora per anni il più stretto collaboratore del super geometra-ingegnere maranese, attuale Responsabile dell’Ufficio Tecnico Giovanni Napoli.

La Procura contesta agli indagati anche la falsificazione dei formulari dei rifiuti nonchè la minaccia di applicare sanzioni nel caso in cui non fossero stati assunti gli stagionali indicati da VISCONTI, ABBATIELLO E D’ALTERIO. Inoltre i citati indagati avrebbero addirittura lavorato per realizzare bandi “cuciti su misura”, destinati a imprese già preordinate. Per 4 di questi i magistrati hanno chiesto le misure cautelari degli arresti domiciliari e sono:

Domenico ABBATIELLO

Giovanni PARAGLIOLA

Vittorio IORIO

Quest’ultimi saranno ascoltati tra il 7 e il 21 novembre prossimo, dopo di ciò il GIP deciderà se applicare o meno gli arresti domiciliari.

Il collegio difensivo degli imputati è composto, tra gli altri, dagli avvocati Michele Giametta, Marco Sepe, Luigi Poziello, Domenico Russo, Silvio Auriemma e Davide Di Luccio.













