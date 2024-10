Mugnano, l’operazione verità dell’opposizione. “Il manifesto della giunta Sarnataro è pura propaganda”

L’amministrazione Sarnataro ne ha approfittato della festa del Cuore di Gesù per affiggere un manifesto che celebrasse i successi ottenuti in questo anno. Manifesto che si differenzia dai contenuti social e dalla realtà dei fatti. Rispondiamo punto per punto ad un manifesto che nasconde sotto al tappeto delle verità allarmanti. C’è una netta distinzione tra la propaganda e la verità, che hanno ben cercato di nascondere anche se le evidenze sono sotto gli occhi di tutti. Prima di tutto: non c’è molto da festeggiare con l’apertura dei cantieri del PNRR. Le opere non sono ancora concluse e non sapremo quando saranno fruibili dalla cittadinanza. La Biblioteca-Mediateca ed il Parco Sensoriale, ad oggi, restano delle opere incompiute. Abbiamo richiesto accesso ai cantieri per poter visionare lo stato dei lavori (e per capire perchè vanno a rilento e perchè ancora devono essere aperte). Il consumo di suolo sta raggiungendo vette mai immaginate dai cittadini, basta guardare lo storico dei dati Ispra dal 2006 ad oggi per vedere che la percentuale di consumo di suolo netto nell’ultimo paio di anni sia superiore rispetto al passato. Serve un Piano Urbanistico comunale che metta una volta per tutte al centro il cittadino e la sua necessità di servizi, ponendo un freno a questa campagna di urbanizzazione che, senza un potenziamento dei servizi già esistenti, rischia di essere una bomba ad orologeria. Ora, passiamo ai punti del manifesto. In maiuscolo trovate la propaganda, sotto la verità dei fatti. RADDOPPIATI I POSTI PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E AMBIENTALE Quello che non vi dicono: I posti del servizio civile universale e ambientale non sono aumentati grazie a fondi del comune, bensì da progetti finanziato dallo stato. È ordinaria amministrazione lavorare per ottenere questi fondi.

ATTIVATO CORPO DI PROTEZIONE CIVILE E GUARDIE AMBIENTALI Quello che non vi dicono: Le guardie ambientali volontarie, rispetto al 2020, sono diminuite di oltre 20 unità.

NAVETTA COMUNALE E ABBONAMENTO GRATUITO PER STUDENTI Quel che non vi dicono: la navetta comunale è un servizio deficitario. Non solo le corse non sono garantite negli orari stabiliti, ma siamo passati dai 187 abbonamenti gratuiti del 2021 ai 15 del 2024.

RIFACIMENTO ASFALTO IN TANTE STRADE DELLA CITTÀ Quello che non vi dicono: Il rifacimento dell’asfalto nelle strade della città dovrebbe rappresentare l’ORDINARIO, invece viene celebrato come un grande successo.

SPORTELLO AMICO PER L’ASCOLTO DEI PROBLEMI DEL CITTADINO Quello che non vi dicono: Lo sportello amico è poco pubblicizzato e fino a poco tempo fa il servizio era deficitario. Non esistono informazioni riguardo allo sportello sul sito istituzionale del Comune e le uniche informazioni disponibili sono riportate dalle testate giornalistiche (che non riportano giorni, luoghi e modalità).

BANCO ALIMENTARE PER 250 FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ DEL TERRITORIO Quello che non vi dicono: Il welfare ed banco alimentare per le famiglie in difficoltà del territorio dovrebbero rappresentare l’ordinaria amministrazione in un comune con un bilancio in positivo.

PROMOSSI DECINE DI EVENTI CULTURALI PER LE FAMIGLIE Quello che non vi dicono: Il comune, oltre alla festa del Sacro Cuore di Gesù, organizza pochi eventi culturali. Il patrocinio morale non è altro che una passerella istituzionale in un evento organizzato da altri (associazioni, privati, scuole) e non un supporto concreto alla realizzazione degli eventi. Inoltre, non esiste marketing territoriale che promuova questo tipo di iniziative (i social non bastano)

PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO Quello che non vi dicono: la pista di pattinaggio sul ghiaccio non è gestita dal comune, bensì dalla Pro Loco Mugnano APS (associazione di commercianti del territorio). Perchè l’amministrazione si prende i meriti del lavoro di un’associazione?

PIÙ APERTURE COMMERCIALI E PIÙ POSTI DI LAVORO SUL TERRITORIO Quello che non vi dicono: Basta fare un giro per il paese per vedere le numerose attività commerciali che chiudono o locali sfitti in giro. L’apertura delle attività commerciali non può essere commisurata solo ai grandi brand o ai locali in fitto presso le nuove edificazioni. Inoltre, cosa c’entra il comune con l’azione dei privati?

TRE VILLE COMUNALI APERTE E CENTINAIA DI ALBERI PIANTATI Quello che non vi dicono: Tre ville comunali aperte, ma in che condizioni? Basta fare un giro per la villetta San Lorenzo che versa in condizioni fatiscenti. Un cittadino si vergognerebbe di portare i propri figli in un luogo lasciato al degrado. Nel manifesto affisso in giro per il paese dall’amministrazione è riportata la dicitura “CENTINAIA DI ALBERI PIANTATI”. Nelle nuove comunicazioni istituzionali, il sindaco ha corretto il tiro riportando “decine di alberi piantati”. Si vede che l’amministrazione ha voluto strafare intestandosi il lavoro profuso da Periferia Attiva con il progetto di messa a dimora di alberi sul territorio. Progetto che, tutte le volte, si reggeva sull’autofinanziamento degli attivisti e della lista civica.

TARI INVARIATA NONOSTANTE L’ INFLAZIONE Quello che non vi dicono: La TARI è la tassa sui rifiuti. Con una raccolta differenziata con percentuali disastrose (circa il 40%) ed il coordinamento di un servizio che non funziona, volevano pure aumentare le tasse? La mala gestione della politica non può e non deve ricadere sui cittadini!

