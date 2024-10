Città Metropolitana di Napoli: inaugurato questa mattina lo svincolo di Casavatore della “Circumvallazione Esterna di Napoli”,

161 Visite

Presenti il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, il vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo, il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Dionigi Gaudioso, il consigliere metropolitano delegato ai Trasporti Luciano Borrelli, il sindaco di Casavatore Luigi Maglione e Antonio Troiano presidente della VII Municipalità (Miano-Secondigliano-San Pietro a Patierno) del Comune di Napoli

E’ stata inaugurata questa mattina la rampa della SP1 “Circumvallazione Esterna di Napoli” nel Comune di Casavatore, a seguito dei lavori di allargamento progettati dalla Città Metropolitana di Napoli, alla presenza del sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, del vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo, del consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Dionigi Gaudioso, del consigliere metropolitano delegato ai Trasporti Luciano Borrelli e del sindaco di Casavatore Luigi Maglione.

Presenti anche Antonio Troiano presidente della VII Municipalità (Miano-Secondigliano-San Pietro a Patierno) del Comune di Napoli con il vicepresidente Giuseppe Grazioso, il consigliere comunale di Napoli Pasquale Sannino e Claudio Caturano, presidente del Consiglio comunale di Casavatore con il consigliere Vincenzo Acunzo.

I lavori, per un importo di 400 mila euro, hanno consentito l’allargamento della sezione stradale dagli originari 7 metri agli attuali 10 metri, necessari per una più agevole manovra da parte dei mezzi pesanti come camion o autobus che, in precedenza, erano costretti ad utilizzare parzialmente la corsia in uscita. Si è riusciti, così, ad eliminare l’interferenza, tra i flussi veicolari in ingresso ed in uscita, causata dalle ridotte dimensioni delle corsie stradali in entrambi i sensi di marcia, lungo la SP1 “Circumvallazione Esterna di Napoli” e la strada comunale denominata Via Taverna Rossa, al confine tra i Comuni di Napoli e Casavatore.

“Uno svincolo fondamentale per il Comune di Napoli e per tutti quelli intorno a Napoli che servirà a migliorare la viabilità e a far defluire il traffico. Siamo giusto al confine con il Comune di Casavatore e il nostro quartiere di San Pietro a Patierno. Come Città Metropolitana stiamo facendo vari interventi di progettazione di nuovi svincoli e di riqualificazione, potenziamento e apertura di diversi svincoli che erano chiusi da molti anni per ridurre i disagi dei cittadini e migliorare la mobilità e la qualità della vita” afferma il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi subito dopo il taglio del nastro, annunciano anche l’apertura nei prossimi mesi di due rami dello svincolo nell’area Asi di Pascarola nel Comune di Caivano e degli adeguamenti sulla ex SS7 bis Var di collegamento tra l’area nolana e Napoli.

Gli fa eco il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Dionigi Gaudioso che precisa: “Sullo svincolo Asi di Pascarola, oltre all’apertura di due rami chiusi, si sta procedendo alla messa a norma di quelli esistenti e alla realizzazione di una rotatoria per disciplinare il flusso di traffico in ingresso e in uscita. Sono altrettanto importanti i lavori di adeguamento funzionale sulla ex SS7bis Var, arteria di sette chilometri che collega i comuni di Castello di Cisterna, Brusciano, Mariglianella, Marigliano, San Vitaliano e, da dicembre 2023, passata sotto la competenza della Città Metropolitana di Napoli”.

“Con l’apertura di questo svincolo, chiuso da anni, abbiamo mantenuto una promessa fatta ai cittadini di Casavatore e a tutti quelli che abitano nei comuni a nord di Napoli. Stiamo lavorando anche sull’altra parte dello svincolo, che è aperto ma che va riqualificato. Lo facciamo sempre in collaborazione con i sindaci del territorio che sono i nostri primi interlocutori, quelli che conoscono davvero le esigenze dei cittadini” afferma il vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo.

Apprezza molto la sinergia il sindaco di Casavatore Luigi Maglione: “Abbiamo trovato un clima collaborativo in Città Metropolitana e questo ci ha consentito di sbloccare un’opera fondamentale per i cittadini di Casavatore e di garantire loro un’adeguata sicurezza”.

Esprimono grande soddisfazione anche i consiglieri del Comune di Napoli come Pasquale Sannino che parla di “un’opera fondamentale per migliorare la vivibilità di tutti i residenti e la viabilità nella zona”.

I lavori rientrano nella più ampia sistemazione della rete viaria degli assi a scorrimento veloce della SP1 “Circumvallazione Esterna di Napoli”, che si sviluppa nel territorio metropolitano, da Est ad Ovest, per una estensione di circa 32 chilometri, di cui quasi 22 di competenza della Città Metropolitana di Napoli ed attraversa i comuni di Giugliano, Qualiano, Melito, Napoli, Casandrino, Arzano, Casavatore, Casoria, Volla e Cercola.

Oltre all’allargamento della sezione stradale si è proceduto a realizzare muri di sostegno, a sostituire i guard-rail su tutto lo svincolo con nuovi dispositivi di sicurezza adeguati alle norme del Codice della Strada, a rifare il manto stradale e ad apporre una nuova segnaletica verticale ed orizzontale.













