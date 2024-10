Sassi contro gli agenti, scontri al corteo pro Palestina: diversi feriti

241 Visite

E’ in una Roma blindata e battuta dalla pioggia che migliaia di persone – 7mila, secondo i manifestanti – sono scese in piazza oggi, 5 ottobre, per il corteo in solidarietà della Palestina, non autorizzato dalla questura. “Nonostante il divieto siamo scesi in piazza perché abbiamo una responsabilità storica. Chiediamo la fine dei bombardamenti. L’Italia deve prendere una linea chiara. C’è stata una mistificazione su questo corteo. Ci hanno detto che era una celebrazione di Hamas ma noi siamo qui per commemorare i nostri morti, i morti palestinesi”. Così dal megafono, uno dei rappresentanti dell’Unione democratica arabo palestinese.

1600 persone controllate, 19 in questura

Circa 1600 le persone controllate in mattinata nell’ambito dei controlli predisposti ai caselli, in autostrada, nelle stazioni e nelle aree di accesso alla città e all’area di Porta San Paolo, dove si svolge la manifestazione. 19 persone sono state portate negli uffici di polizia per valutare la loro posizione. Identificati, sono risultati avere precedenti specific













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews