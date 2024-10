MARANO, TANTI RESIDENTI A SECCO DI ACQUA. LICCIARDI: “PRONTI A MANIFESTARE SE IL COMUNE NON RISOLVE IL PROBLEMA, MORRA SVEGLIA”

347 Visite

“Nella giornata di ieri ho effettuato un sopralluogo nei pressi di via Ungaretti, via Pessoa e via Quasimodo, a ridosso della zona Pip, dove ho incontrato diversi residenti che mi hanno rappresentato una problematica assurda. In prossimità di quella zona i residenti scontano una grave e perdurante carenza idrica. Difatti il Comune, pur consapevole che la causa è dovuta ad una bassissima pressione esercitata dalla rete idrica che impedisce l’arrivo della risorsa presso le abitazione, continua a fare poco o nulla. Alcuni residenti, così come correttamente riportato da Terranostranews, pagano fino a 400 euro al mese per acquistare l’acqua potabile. Un dramma, una situazione assurda e fuori da ogni logica di civiltà. Lunedì mi recherò presso l’ufficio tecnico per capire se ci sarà una risoluzione immediata alla problematica. In assenza di riscontro positivo finalizzato alla risoluzione del problema, come concordato con i residenti della zona, sarò costretto ad avviare l’iter per indire una manifestazione di protesta contro il Comune, per questa situazione scellerata. Chiederò tutte le autorizzazioni di legge e faremo valere le ragioni dei residenti in maniera pacifica, chiedendo i sacrosanti diritti dei cittadini di Marano. Basta serie A e serie B, serve pari dignità. La città merita altro. Morra sveglia!” – è quanto dichiara in una nota Giovanni Licciardi, delegato della consigliera regionale Carmela Rescigno, presidente della commissione regionale anticamorra.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews