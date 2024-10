1.057 Visite

Incidente in via Piave, al civico 35: si è ribaltata una Fiat 500 dopo l’impatto contro un’auto in sosta. All’interno, secondo le testimonianze raccolte, una donna e un bambino. Entrambi leggermente feriti. La donna è stata trasportata in autoambulanza in ospedale. Sul posto vigili e carabinieri. Seguono aggiornamenti.













