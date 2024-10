373 Visite

E’ stata vestita e uccisa in via Marina, all’altezza del parcheggio Brin. È morta questa mattina una donna. Si tratterebbe, secondo le primissime informazioni, di una mamma di due bambini, a quanto apprende Fanpage.it. La donna era di ritorno a casa, dopo aver accompagnato i figli a scuola nei pressi di via Ponte della Maddalena, quando è stata travolta da un’auto in via Marina, all’altezza di Sant’Erasmo.













