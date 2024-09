Omaggi a Cutolo, il botta e risposta tra il sindaco di Ottaviano e la vedova del boss

112 Visite

Dopo che il sindaco di Ottaviano, Biagio Simonetti, ha commentato duramente gli omaggi al boss Raffaele Cutolo con tanto di selfie sulla sua tomba, come denunciato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, è prontamente arrivata sui social la risposta della vedova Tina Iacone: “Ormai mio marito è morto lasciatelo in pace. Con Cutolo si è chiuso un capitolo, pensate invece ai giovani della città. Lei non ha diritto di chiamare scemo nessuno, portate rispetto anche alle persone che non hanno potuto studiare”.

Arriva la risposta di Borrelli: “Raffaele Cutolo non è storia passata ma è vergogna recente. Apologia della camorra va condannata duramente”.













