Dal caldo africano al freddo in poche ore

“Prepariamoci a una brusca inversione di tendenza sul fronte climatico in quanto passeremo dal caldo al freddo in sole 24 ore”, spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. In molti casi le temperature si abbasseranno di 6-10°C e localmente in misura ancora maggiore: al Nord, per esempio, le massime non andranno oltre i 23°C dopo i 27-28°C di ieri, discorso simile al Centro mentre al Sud e sulla Sicilia dove l’impennata termica è stata notevole si misureranno i cali più evidenti passando dai picchi di 35°C fino a valori diurni inferiori ai 30°C. Non si tratta di un’anomalia, semmai erano le condizioni precedenti a essere fuori stagione,

Basta guardare l’immagine del satellite Meteosat di questa mattina per scorgere il nostro Paese diviso a metà da una estesa banda nuvolosa: è il limite del fronte freddo che avanza con sempre maggior forza. Le regioni centro-settentrionali sono state già raggiunte dall’aria fredda arrivata dal Nord Europa, Sud e Sicilia sono ancora in “attesa” di un crollo termico che avverrà nelle prossime ore. Appena poche ore fa, venerdì 27 settembre, le temperature massime sono schizzate verso l’alto su gran parte d’Italia a causa di venti africani toccando fino a 34-35°C sull’Isola, valori over 30°C anche su molte altre regioni ma adesso cambia tutto.

Il caldo africano, forse una volta per tutte, potrebbe definitivamente darci l’arrivederci al prossimo anno, almeno per quanto riguarda i valori termici diurni over 30°C. “ Anche la prossima settimana pare profilarsi sotto il segno non solo di un tempo spesso perturbato, ma anche di un clima ancora molto fresco”.













