Da Marano a Caserta: banditi inseguiti dai carabinieri. Avevano tentato il furto in via Lazio

Marano, ancora un tentato furto, questa volta ai danni di un noto negozio di telefonia di via Lazio. I banditi avrebbero divelto la saracinesca dell’esercizio commerciale ma non sarebbero riusciti nel loro intento poiché nel frattempo un uomo – resosi conto della situazione – aveva intercettato in strada e avvisato di quanto stesse accadendo una pattuglia dei carabinieri. L’inseguimento, tuttavia, non si è concluso con un lieto fine: i malviventi sono riusciti a fuggire.













