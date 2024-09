Filippo Turetta, il video: “Ero sempre più vicino a Giulia e ho iniziato a colpirla”

269 Visite

A Quarto Grado è andato in onda, per la prima volta, il video dell’interrogatorio (durato circa 7 ore) di Filippo Turetta, avvenuto il 1° dicembre 2023 e durante il quale lui stesso ha raccontato agli inquirenti tutti i dettagli dell’omicidio di Giulia Cecchettin. “Avevo preso un coltello… un altro coltello… dal sedile del passeggero. Entrambi li avevo presi prima e ho iniziato a rincorrerla”, ha affermato provando a ripercorrere le varie tappe di quell’ultima sera. “Ero sempre più vicino a lei e non so se io l’abbia un po’ spinta o se lei sia inciampata correndo. È caduta, mi sono abbassato sopra di lei… lei continuava ovviamente a urlare ’aiuto. Ho iniziato a colpirla con il coltello e le ho dato, non so, una decina, 12, non so…”, ha continuato.

Queste alcune delle parole pronunciate dall’omicida reo confesso di Cecchettin e che sono state fatte sentire nel corso dell’ultima puntata del programma di Rete 4. A pochi giorni dall’inizio del processo a Filippo Turetta, che ha ammesso di aver tolto brutalmente la vita alla sua ex fidanzata, la trasmissione ha proposto parte del filmato dell’interrogatorio, avvenuto il 1° dicembre 2023 nel carcere Montorio di Verona. Mai una lacrima. Lo sguardo spesso rivolto a terra. Lunghe pause. Il ragazzo appare dimagrito rispetto alle foto che lo ritraevano prima della tragedia, diffuse quando gli inquirenti cercavano di localizzarlo. “Non avrei mai pensato di farle questo”, ha detto.













