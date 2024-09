Marano, la kermesse musicale con Mv Killa e Mavi viene rinviata o annullata. Morra scrive una lettera alla società e chiede di sapere le penali previste

334 Visite

Il sindaco Matteo Morra vuole ora annullare l’evento musicale con Mavi ed Mv Killa che si sarebbe dovuto tenere in data odierna. La morte del giovane Corrado Finale ha costretto Morra a rinviare la serata e condividiamo la scelta del Sindaco. Non c’erano le condizioni, la città è sgomenta e i fatti che si sono verificati sono molto gravi. E allora ecco la lettera indirizzata alla Dieci e Lode Management: “vogliate far pervenire quanto prima una specifica dei costi da voi sopportati, che resteranno ovviamente a carico dell’amministrazione a titolo di penale, come da accordi”.

Innanzitutto non è chiaro perché Morra scrive alla Dieci e Lode e non alla funzionaria che ha sottoscritto il contratto con l’operatore economico. In ogni caso quando si tratta di eventi ed artisti sarebbe buona prassi prevedere a monte già eventuali penali per l’annullamento dell”evento, altrimenti si darebbe troppa discrezionalità a chi chiaramente fa i propri interessi privati. Caro Sindaco, ma non basterebbe fare un controllo degli atti d’ufficio, non è di certo il caso scrivere all’impresa, il contratto lo ha sottoscritto l’Ente che Lei amministra?

Altra bega sarà quella che riguarda il costo da corrispondere a titolo di penale. La Città Metropolitana, Ente che ha finanziato il concerto in programma stasera, non riconoscerà mai la spesa che il Comune pagherà a titolo di penale. La negligenza è del Comune che non ha previsto a monte un accordo in forma scritta. Quindi da questo annullamento potrebbero derivare oneri a carico del bilancio comunale, già gravato da debiti su debiti.

Morra sul grave incidente di Via del Mare non si è espresso, nemmeno una parola di condanna, nulla, insomma sempre molto distante da queste tematiche. Sui fatti di cronaca, e sugli arresti di qualche settimana fa, preferisce non dire nulla.













