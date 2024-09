Giugliano bello a metà: prima sconfitta stagionale sul campo del Cerignola

117 Visite

Primo ko stagionale per il Giugliano di Valerio Bertotto, che cade (3-1) sul campo dell’Audace Cerignola. Tigrotti protagonisti assoluti nel primo tempo: il Giugliano gioca bene e alla fine della prima frazione è in vantaggio meritamente per 1-0. La rete, bella, è realizzata da Njambé con un tiro potente e preciso dal limite dell’area. I gialloblu di Bertotto sono pericolosi, soprattutto in contropiede, e sfiorano il raddoppio. Ripresa di tutt’altro tenore: Raffaele, tecnico degli ofantini, modifica l’assetto tattico e sostituisce alcuni giocatori. L’Audace pareggia con Salvemini, poi ribalta il risultato con Jallow. Il 3-1 è siglato da Tascone, complice uno svarione del portiere Barosi.













