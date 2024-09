Berrettini e Cobolli trascinano l’Italia alle Finals di Malaga

161 Visite

In una Unipol Arena incandescente, Flavio Cobolli ha regalato all’Italia una vittoria storica, superando Tallon Griekspoor in un match al cardiopalma. Il giovane azzurro, dopo aver ceduto il secondo set, ha sfoderato una rimonta straordinaria, conquistando il terzo parziale con un perentorio 6-3. Prima di lui, Matteo Berrettini aveva battuto Botic Van de Zandschulp in tre set, dopo aver annullato un set point nel secondo parziale sul 5-4. Con questo successo, l’Italia si è assicurata il primo posto nel girone e l’accesso alle Finals di Malaga, dove proverà a conquistare il prestigioso trofeo.













