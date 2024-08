POZZUOLI-QUARTO-MARANO, A FUOCO CAPANNONI DI UN’AZIENDA ALIMENTARE. NUVOLA DI FUMO SU TRE CITTA’

5.323 Visite

Enorme nube nera su parte di Pozzuoli, Quarto e Marano, per un incendio divampato stamani nella zona della Montagna Spaccata. L’incendio si sarebbe sviluppato tra i capannoni di un’azienda alimentare, diversi gli autocarri in fiamme. Sul posto i carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Il rogo è divampato nell’area industriale San Martino, al confine con Quarto,. Segnalazioni arrivano da tutta la zona, anche per la difficoltà a respirare.













