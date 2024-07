Crollo Scampia, occupata la facoltà di Medicina dell’Università

96 Visite

Gli abitanti della Vela Celeste a Scampia hanno abbandonato il tendone che è stato allestito dalla Protezione Civile e si sono diretti in massa verso l’Università Federico II di Napoli.

Una trentina di sfollati, invece, è ancora sotto la tenda in attesa di notizie dalla riunione in prefettura dove verrà deciso e comunicato se e quanti cittadini potranno tornare nelle loro case nella Vela Celeste e chi invece andrà a dormire in altre strutture a partire dalle palestre di alcune scuole di Napoli.

Il problema è anche che oggi, con 30 gradi, sotto il sole, le tende allestite in zona sono diventate un forno invivibile. Durante questa fase per motivi ancora tutti da capire, è nata anche una lite tra residenti stessi, è volato qualche schiaffo. Le forze dell’ordine hanno diviso i litiganti e riportato una, relativa, calma.













