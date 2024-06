183 Visite

Scopre di essere stato tradito e finisce in galera. Questa l’estrema sintesi di una storia arrivata dal Sorano. Il punto è che l’uomo tradito scopre che la moglie ha una relazione con un carabiniere. Dunque realizza video e fotografie per estorcere denaro al militare dell’Arma. Ragione per la quale, come detto, il “cornuto” è finito in manette. Ora, assistito dagli avvocati Massimiliano Contucci e Nicola Ottaviani, dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Frosinone il prossimo 21 ottobre.

Una vicenda intricata e che vede coinvolte tre persone, l’uomo tradito, la moglie e madre di due figlie ed il carabiniere della Ciociari. Ma come detto il marito si è accorto della relazione extraconiugale. E ha deciso di vendicarsi. “Con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso – recita il decreto di citazione – ed in tempi diversi mediante la minaccia di rendere pubblica, nonché di divulgare pubblicare immagini e video della relazione extraconiugale intrattenuta dalla vittima (il carabiniere) con la moglie dello stesso indagato costringeva il carabiniere a promettergli la consegna della somma totale di 14mila euro successivamente ridotta a 10mila euro al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno”.













