Neonato morto sulla nave da crociera, scarcerata la madre. Il gip: “Non omicidio ma abbandono di minore”

Il decesso del neonato sarebbe da attribuire a morte naturale secondo i primi esiti dell’autopsia. E anche per questo motivo la mamma, 28enne filippina,. Stamani il gip aveva convalidato il fermo riqualificando il reato da omicidio volontario a abbandono di minore. Il medico legale ha 90 giorni per consegnare la relazione completa ma dalle prime risultanze emerge che il piccolo è morto per cause naturali. La 28enne ha sempre negato di aver voluto provocarne la morte del suo neonato, che aveva chiamato Tyler.