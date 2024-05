Europee, lunedì Ruotolo nella sede del Pd

82 Visite

IL SUD IN EUROPA

Continuano i nostri appuntamenti europei con Sandro Ruotolo, ex Senatore e giornalista anti camorra.

Vi aspettiamo ancora una volta in sede a via Merolla 19 alle 19:30 il 27 maggio.

Per continuare a sensibilizzare sul voto europeo, per dire la nostra e per riflettere ancora una volta su quanto l’Europa possa e debba fare per il sud d’Europa ed il sud d’Italia.

Vi aspettiamo.

