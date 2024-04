Motori, record di presenze al Racing Show oltre 12mila visitatori nelle prime 36 ore di gara. L’abbraccio di Napoli a Sticchi Damiani presidente ACI

51 Visite

E’ sold out il villaggio dedicato agli amanti dei motori in via Anton Dohrn. Oltre 12mila visitatori hanno varcato i cancelli del Racing Show, Trofeo Città di Napoli – Gran Premio di Napoli nelle prime 36 ore di gara. I numeri hanno confermato le aspettative degli organizzatori che hanno messo in campo una Tre Giorni ricca e competitiva dedicata alle corse automobilistiche portando in pista grandi vetture e piloti esperti. I napoletani hanno risposto numerosi e con entusiasmo. In mattinata Enzo Rivellini, presidente ASD Napoli Racing Show, ha premiato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club Italia che al suo arrivo ha fatto un giro di pista a bordo di una Ferrari Portofino. “Determinante il suo contributo – ha detto Rivellini – per la realizzazione dell’evento. Se abbiamo realizzato un sogno, lo dobbiamo alla sua caparbietà. “Napoli ha potenzialità enormi e lo sta dimostrando – ha puntualizzato Sticchi Damiani – un bel ritorno che aspettavamo da ventotto anni. Esserci riusciti ha significato superare molte difficoltà, ma oggi viviamo un momento emozionante che può segnare la ripresa di una antica tradizione automobilistica e una storia molto importante”.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti