La voce dei cittadini. La lettera. “Acqua a Marano? Costa molto di più che in altri comuni”

Gentilissima redazione di Terranostra news,

mi chiamo Ivano Rianna e sono residente a Marano di Napoli dal 2014 .

Vi scrivo perché vorrei esporre la mia un’annosa questione che grava su gran parte delle

famiglie residenti a Marano: “l’acqua bene comune”. Non volendo entrare nel merito dei numerosi disservizi che si sono succeduti nel corso degli anni,(come

anche la vostra redazione ha, ogni volta, puntualmente documentato) ci tocca subire oltre al danno, la “beffa” di essere costretti a pagare delle bollette così care ,manco uscissero bollicine dai rubinetti.

Avendo personalmente raccolto dei dati ,mi sono reso conto che il comune di Marano ha di volta in volta aumentato le tariffe dell’acqua (con delibera di giunta comunale) fino ad arrivare a diventare il triplo di quelle dei comuni circostanti.

A tal proposito lo schema sottostante riepiloga questo concetto.

Troppo facile, secondo me, rivalersi sugli onesti contribuenti caricandoli di un costo decisamente eccessivo perché non si riesce ad efficientare un servizio di bene comune e non si riesce a contrastare l’evasione che nel 2015 (leggo dal web) si attestava sul 50%.Così anche io da persona ignorante saprei risolvere i problemi.

La mia speranza è che si riesca a sollevare l’opinione pubblica contro quello che secondo me è un sopruso ai danni della povera gente..













