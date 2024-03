Patriarca: “Il Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi passa in Forza Italia”

183 Visite

“Partecipazione, entusiasmo e passione: sono questi i sentimenti emersi nella convention di ieri tenutasi all’Hotel Ramada di Napoli, per celebrare il trentennale della vittoria del «Polo della Libertà» del 1994”.

Lo ha detto la deputata Annarita Patriarca, portavoce regionale del partito azzurro: “Un appuntamento che ha visto la partecipazione di simpatizzanti e militanti oltre che dei rappresentanti del nostro partito e che testimonia la vitalità e la straordinaria attualità dei valori moderati e liberali di Forza Italia così come immaginati dal nostro leader Silvio Berlusconi”.

“Forza Italia continua a rappresentare il punto di riferimento per il popolo dei moderati e per quanti si riconoscono nei valori democratici e liberali” ha aggiunto la Patriarca. “In Campania e in provincia di Napoli il nostro partito continua a crescere e a raccogliere le adesioni convinte di tanti amministratori locali. E, proprio ieri, ha ufficializzato il passaggio a Forza Italia il sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi. Un amministratore esperto e capace a cui auguriamo buon lavoro”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews