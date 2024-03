CAIVANO. Parco Verde: dai domiciliari al carcere, carabinieri arrestano pusher 21enne

114 Visite

I carabinieri della stazione di Caivano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Pasquale Palmieri, 21enne del parco Verde, già ai domiciliari. Nonostante fosse ristretto tra le quattro pareti di casa, i militari hanno rinvenuto in una delle stanze dell’abitazione 8,23 grammi di marijuana, 45 circa di cocaina ancora da confezionare e oltre 1900 euro in contante ritenuto provento illecito. Palmieri è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews