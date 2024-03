Marano, bilancio di previsione non ancora approvato: scatta la diffida del prefetto di Napoli

189 Visite

Bilancio di previsione non ancora approvato, scatta la diffida del prefetto di Napoli. La diffida, per la mancata approvazione del documento contabile, è arrivata in municipio lo scorso 19 marzo. Il Consiglio comunale ha ora meno di 20 giorni (venti a partire dal 19 marzo) per approvare il bilancio. Il Comune, da quanto si apprende, è ancora in condizioni di grande difficoltà finanziaria. Il dissesto non è ancora alle spalle e molte spese, per contenziosi e altre vicende, si prospettano in futuro.













