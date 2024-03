Marano. In Via Unione Sovietica una buca molto pericolosa: “Bisogna intervenire, pedoni e automobilisti a rischio”

134 Visite

“Gentile direttore sono un residente di Via Unione Sovietica che stamattina al risveglio si è trovato dinanzi ad una scena impietosa. E’ mai possibile effettuare degli scavi, lasciare aperte le buche, farci andare l’acqua dentro e rischiare che la strada sprofondi? Siamo al cospetto di sciatteria istituzionale, eppure la Polizia Municipale spesso transita su questa strada. Abbiamo visto di recente anche il capo dell’ufficio tecnico. Non sarebbe il caso di transennare l’area e metterla totalmente in sicurezza? Se un pedone o un auto ci finiscono dentro che succede? Rischiamo la tragedia? Mi auguro che presto qualcuno intervenga.”

Ciro (Marano).













