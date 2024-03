MARANO, IN ARRIVO AL COMUNE UN SOVRAORDINATO DA UN COMUNE DEL SALERNITANO, SI OCCUPERA’ DI URBANISTICA

182 Visite

E’ in arrivo il primo sovraordinato dell’era Morra. Si tratta di una professionista (ingegnere) di un comune del salernitano. Sarà assegnata al settore urbanistica, dove da tempo si registrano numerose fibrillazioni. Di recente infatti il geometra Martino aveva chiesto e ottenuto un congedo per motivi personali. Nelle prossime ore vi forniremo ulteriori aggiornamenti. Sono tante le questioni aperte, dal puc alle concessioni edilizia, dall’abusivismo che tengono banco in questo ultimo periodo.













