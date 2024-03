Con Ermanno…”: civiche e partiti, nasce la coalizione a sostegno del candidato sindaco di Bacoli Ermanno Schiano

101 Visite

Associazioni, movimenti e partiti danno vita alla coalizione civica “Con Ermanno…” a sostegno della candidatura di Ermanno Schiano, già sindaco di Bacoli dal 2010 al 2015. Dal centrodestra al centrosinistra, oltre ogni schieramento, sei forze politiche hanno dato vita a un progetto partito nel 2023 che ha fatto sintesi intorno alla figura di Schiano. Cinquantasette anni, medico chirurgo e dirigente dell’Asl Napoli 2 Nord, Ermanno Schiano nella sua carriera politica ha ricoperto anche la carica di consigliere della provincia di Napoli.

«La mia sarà la coalizione della condivisione, dove tutti sono parte fondamentale e integrante di un progetto che mira a ridisegnare la nostra città, mettendo la comunità con i suoi bisogni al centro dell’azione amministrativa. – fa sapere il candidato a sindaco di Bacoli, Ermanno Schiano – I cittadini da tempo ci chiedono una Bacoli inclusiva, vogliono tornare ad essere protagonisti senza personalismi di sorta. Unire, ascoltare, soddisfare, sostenere saranno i verbi che accompagneranno la nostra azione amministrativa. Senza slogan ma con lavoro, dedizione e serietà. Insieme a partiti, movimenti civici e associazioni; insieme a giovani, donne e uomini lavorerò per sostenere i valori ancestrali di legalità, sicurezza, libertà e rispetto per l’ambiente. Sarò il candidato di tutti e sarò il sindaco di tutti, per una città che chiede un serio rilancio economico, culturale, storico e turistico».

A sostegno di Schiano ci sono tre civiche e tre partiti: il movimento di centrosinistra “Il Pappice”, “Insieme per Bacoli”, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Italia Viva e “Prima Bacoli – Schiano Sindaco”.













