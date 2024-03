Quarto, in centinaia ai funerali di Fabio Buoninsegni

553 Visite

Si sono tenute oggi, in un clima di grande commozione, le esequie di Fabio Buoninsegni, il giovane arbitro di Quarto deceduto lo scorso 17 febbraio. In centinaia hanno gremito la chiesa di Gesù divino maestro di via Marmolito. In chiesa, oltre ai familiari del ragazzo, vittima di un incidente stradale, anche il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, e l’arbitro di serie A Fabio Maresca. Tantissimi i rappresentanti del mondo politico, delle associazioni e del mondo sportivo venute ad omaggiare il 23enne.













