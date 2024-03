Elezioni Sardegna, i conti non tornano: Truzzu accorcia le distanze, ricorso in vista

67 Visite

Il centrodestra accorcia le distanze, i voti di scarto fra Paolo Truzzu e Alessandra Todde da 2.600 scendono a una forbice fra i 600 e gli 800, 5 Stelle e Pd dicono che il ribaltone è impossibile ma intanto Fratelli d’Italia avverte: dai mille voti di scarto in giù valutiamo il ricorso al Tar. La Sardegna si sveglia travolta da una vera e propria bufera post elettorale, inattesa: non era mai successo prima. Lo scrutinio, nei tribunali, delle schede dei 22 seggi rimasti aperti a fine spoglio, restituisce un risultato meno netto rispetto a quello iniziale, scendendo, stando ai numeri che emergono nelle ultime ore, a circa 650 voti a favore di Todde. Già ieri pomeriggio, mentre gli uffici circoscrizionali dei tribunali di Cagliari e Sassari contavano i voti di quei 22 seggi, sulle chat degli addetti ai lavori rimbalzavano numeri, ipotesi, calcoli e addirittura si ventilava per qualche minuto un vantaggio del candidato del centrodestra. Smentito poi già oggi, non solo dal Campo largo ma anche dallo stesso centrodestra, che però intanto invita gli avversari politici a ridimensionare le sue certezze, anche in vista di un possibile riconteggio di tutte le schede, cosa finora mai accaduta.













