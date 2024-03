Napoli, giovane mamma in gravidanza muore per arresto cardiaco: morto anche il bimbo

Tragedia a Napoli: una giovane mamma, al settimo mese di gravidanza, è deceduta nei giorni scorsi all’ospedale del Mare dove era stata trasportata da un’autoambulanza del 118 dopo un arresto cardiaco. Aveva solo 29 anni. Anche il bambino che la donna portava in grembo nato con un cesareo d’urgenza è morto. Vani i tentativi dei sanitari di rianimare la giovane mamma. Manovre iniziate sin dall’arrivo dell’autoambulanza medicalizzata a casa della donna. Anche il neonato è stato sottoposto a manovre di rianimazione per decine di minuti senza effetto. Sul posto i carabinieri del comando di Poggioreale su segnalazione della stessa direzione sanitaria del presidio della Asl. La salma della donna e del suo bambino sono stati sequestrati su disposizione del magistrato della Procura. Non è ancora chiaro se sia stata sporta denuncia. Tutte da chiarire anche le cause del decesso che alla luce della sintomatologia riportata nella cartella clinica possono essere solo ipotizzate.