Giugliano, che impresa a Crotone: i tigrotti ne fanno tre alla squadra di Baldini

Successo i rimonta e grande prestazione allo Scida di Crotone. Il Giugliano ne fa tre ai calabresi di Silvio Baldini, in rete Salvemini e De Rosa, quest’ultimo autore di una bella doppietta. Nel primo tempo, giocato sul filo dell’equilibrio, i gialloblu erano andati sotto di due rete. In gol, per i padroni di casa guidati da Silvio Baldini, D’Angelo e Felippe, l’ex di turno. Nel secondo tempo, è il Giugliano a fare la partita: sfiora il pari in un paio di occasioni, poi pareggia con Salvemini e agguanta, dopo un po’, il pari con De Rosa (bel tiro del limite). I tigrotti insistono e si portano in vantaggio sempre con il capitano, abile in mischia a piazzare la zampata vincente. Successo preziosissimo in chiave playoff per la compagine di Bertotto, che mercoledì affronterà la Turris al De Cristofaro.













