Inchiesta Rione Terra, revocati i domiciliari a Oddati

Sono stati revocati gli arresti domiciliari nei confronti di Nicola Oddati, ex componente della direzione del Partito democratico, indagato dalla Procura di Napoli nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti per il recupero e la riqualificazione del Rione Terra di Pozzuoli. Il gip di Napoli ha disposto la revoca degli arresti domiciliari venerdì sera e il provvedimento è stato notificato questa mattina a Battipaglia, in provincia di Salerno, dove Oddati, difeso dall’avvocato Vincenzo Giaquinto, stava scontando i domiciliari. Il prossimo 9 aprile si terrà il processo con rito immediato davanti alla settima sezione penale del Tribunale di Napoli.













