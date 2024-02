Corte dei Conti, lo scudo erariale crea rischi per deficit pubblico

144 Visite

on la nuova proroga dello ‘scudo erariale’ attraverso il decreto ‘milleproroghe’ 2024 cresce il rischio di incrementare il già pesantissimo deficit pubblico che grava sul nostro Paese”: lo sottolinea, all’Ansa, Michele Oricchio, presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Campania, in occasione dell’imminente inaugurazione dell’anno giudiziario che a Napoli è in programma mercoledì prossimo.

Per Oricchio questa sorta “di franchigia dalle responsabilità per i pubblici amministratori”, introdotta dopo la pandemia con il chiaro intento di limitare la cosiddetta “paura della firma”, ha prodotto e produrrà “gravi ripercussioni sul funzionamento della pubblica amministrazione che peseranno anche sulle future generazioni”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews