Il corpo di Alexei Navalny, il principale oppositore del Cremlino, è stata restituito alla madre Lyudmila. Lo ha reso noto la portavoce Kira Yarmysh su X: “Grazie di cuore a tutti coloro che insieme a noi lo avevate richiesto”. Per quanto riguarda i funerali dice che “restano in sospeso”. La signora si trova ancora a Salechard, in Siberia.