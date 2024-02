Castellammare. 22enne in fin di vita per il tetano: salvato dai medici diventa un caso di studio

116 Visite

In pericolo di vita per il tetano. Un ragazzo di Castellammare di Stabia arriva in ospedale in gravi condizioni. Non riesce più ad aprire la bocca, ha spasmi in tutto il corpo e difficoltà a respirare.

Secondo le stime sanitarie ha solo il 10 per cento di possibilità di sopravvivere. Il ventiduenne è trasferito d’urgenza nel reparto di Rianimazione del San Leonardo, dove arriva la diagnosi e la terapia che lo salva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews