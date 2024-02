Voragine via Morghen. Manfredi: «Fogne per troppi anni senza cura», Cosenza: «Verifiche agli edifici»

«Abbiamo un sistema fognario che non ha avuto manutenzione per tantissimi anni. Quindi questi eventi che succedono sono anche la conseguenza di ciò». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando quanto accaduto in via Morghen, a Napoli. Il sindaco ha fatto sapere inoltre che la gestione del servizio fognario è stato affidato ad Abc, che gestisce il servizio idrico e «stiamo mettendo in campo un progetto di monitoraggio continuo della rete fognaria e idrica e questo ci consentirà di fare una manutenzione preventiva».