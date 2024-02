MARANO. FANELLI TORNA SUL CASO SIMIOLI: “FREQUENTA ANCORA IL PALAZZO, COMUNE A RISCHIO SCIOGLIMENTO”

176 Visite

LA PRESA DI DISTANZA DA CHI HA BRINDATO ALLA VITTORIA DEL MALAFFARE SULLO STATO UNA FARSA?

Nelle settimane precedenti abbiamo letto un comunicato del Sindaco e del solo Partito Democratico in cui si dichiarava la totale presa di distanza nei confronti di un noto personaggio politico. Personaggio che da sempre muove i fili per la candidatura e la vittoria di Matteo Morra . Un personaggio che aveva festeggiato con tanto di foto e brindisi l’assoluzione di Angelo Simeoli in primo grado in uno solo dei tanti processi in cui è coinvolto e condannato. Brindare con chi si è reso responsabile del saccheggio del territorio è agghiacciante. Avevo apprezzato la presa di distanza del Sindaco ed anche del partito democratico. Oggi come allora chiesi e chiedo al Sindaco una presa di posizione reale. In queste ultime settimane ed in modo particolare in questi ultimi giorni si vede aggirare questo personaggio nei pressi del Palazzo Comunale interloquire con alcuni rappresentanti dell’amministrazione, con alcuni rappresentanti del partito democratico. Cosa significa interloquire insistentemente con pezzi di amministrazione e maggioranza? Una provocazione o un tentativo di “marcare il territorio” per far pesare il proprio peso politico? Quel video, quelle parole stile Gomorra” ci riprendiamo tutto” sono state già dimenticate?

Si faccia chiarezza perché questa volta un’ennesima lente d’ingrandimento ed eventuale scioglimento avrà precise responsabilità.

Stefania Fanelli consigliera comunale gruppo Fanelli Sindaco La Città dei Diritti

Il brindisi













