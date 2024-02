Morte Buoninsegni: arbitri con lutto al braccio anche in serie A

159 Visite

La Figc si unisce in una nota “al cordoglio dei familiari e dell’Aia per la scomparsa dell’arbitro Fabio Buoninsegni, 22 anni, della sezione di Napoli, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale mentre tornava a casa dopo aver diretto una partita del campionato di Prima Categoria”.

Il presidente federale Gabriele Gravina “ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico organizzate dal Comitato Regionale Campania, in programma nel fine settimana.













