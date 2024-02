Interdittive antimafia, Padre Pio 2: “Non abbiamo ricevuto nuova interdittiva, ma solo conferma di quella emessa in passato”

92 Visite

In relazione all’articolo “NAPOLI. INTERDITTIVE ANTIMAFIA PER 18 IMPRESE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI, FUNERALI, VENDITA AUTOMOBILI, FRUTTA E VERDURA”, pubblicato lo scorso 15 febbraio dal nostro portale, si precisa che l’agenzia funebre Padre Pio 2, con sede a Pomigliano d’Arco, non ha, ad oggi, ricevuto alcuna notifica circa una ulteriore interdittiva antimafia, ma solo conferma di quella emessa il 5 agosto del 2022, notificata dalla prefettura in data 6 agosto 2002.













