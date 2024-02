Napoli, uno dei ragazzi finiti nella voragine: “Salvi per miracolo”

229 Visite

Giulio Delle Donne, uno dei ragazzi finiti nella voragine apertasi nella notte in via Morghen, nel quartiere Vomero di Napoli, racconta la disavventura vissuta. “Siamo salvi per miracolo”, spiega Giulio. “La voragine si è aperta contestualmente al nostro passaggio, solo per miracolo siamo usciti quasi illesi. Per nostra fortuna abbiamo incontrato una pattuglia dell’Esercito che ci ha aiutati”, conclude il giovane.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews