Maxi voragine in via Morghen: inghiottite auto e albero

Una voragine si apre in via Morghen al Vomero e inghiotte un’auto e un platano. E’ accaduto questa mattina all’alba.

L’allarme è scattato dopo l’avvallamento di una parte del terreno che ha inghiottito una vettura in transito con due persone a bordo. Per fortuna non hanno subito gravi conseguenze. Sono stati salvati dei vigili del fuoco. Sul posto tecnici di Abc, polizia municipale e in prima battuta l’Esercito.













