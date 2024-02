Ingegnere rapinato e ferito mentre faceva rifornimento: arrestato il secondo uomo

323 Visite

La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, su delega della Procura di Napoli, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, nei confronti di un ventenne originario del quartiere Ponticelli, gravemente indiziato di tentato omicidio aggravato, tentata rapina aggravata, porto abusivo di arma da fuoco in luogo pubblico e ricettazione. Fatti avvenuti la sera del 29 marzo 2023 in questa via Reggia di Portici.













